O secretário-geral das Nações Unidas transmitiu esta quarta-feira a sua “total solidariedade” para com o governo e o povo espanhóis, após as inundações que causaram pelo menos 95 mortos, manifestando a disponibilidade da ONU para “prestar todo o apoio possível”.

“As minhas mais profundas condolências às famílias das pessoas que perderam a vida em consequência das chuvas e inundações devastadoras em Espanha, e a minha total solidariedade para com o governo e o povo espanhóis“, escreveu António Guterres, numa mensagem publicada na rede social X.

“Estamos prontos a prestar todo o apoio possível, se necessário“, referiu ainda.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tinha afirmado antes, através das redes sociais, que recebeu mensagens de solidariedade de Guterres e da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, bem como com outros líderes internacionais, com quem falou por telefone.

O presidente do executivo espanhol agradeceu-lhes a sua solidariedade e empatia para com o povo espanhol.

“O nosso país está hoje mais acompanhado do que nunca”, sublinhou Sánchez.

Von der Leyen também relatou a conversa com Sánchez no seu perfil na rede social X e garantiu que as inundações em Espanha “não são apenas uma tragédia nacional”.

Just spoke to @sanchezcastejon.

The floods in Spain are not only a national tragedy.

It’s also a European one.

As such, it will get a European response.

We are ready to support you with emergency supplies.

When the time comes, we can also help you rebuild.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024