Matilde Lorenzi, campeã júnior italiana de esqui alpino, morreu esta terça-feira, na sequência de um acidente durante um treino nas montanhas de Val Senales. A atleta de 19 anos, natural da região de Turim, não resistiu aos ferimentos decorrentes de uma queda e morreu já no hospital em Bolzano, no norte de Itália.

A Federação Internacional de Esqui e Snowboard adiantou a informação e lamentou a morte precoce da esquiadora. “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Matilde Lorenzi”, disse o órgão máximo do esqui mundial. O Ministério da Defesa de Itália confirmou a morte de Lorenzi, que era também militar do exército italiano, enviando as condolências à família da atleta na rede social X.

La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'@Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un… pic.twitter.com/In492Y6v4c — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 29, 2024

Também a primeira ministra italiana Giorgia Meloni expressou a sua tristeza no X, depois de ter conhecimento da “terrível notícia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

La terribile notizia della prematura scomparsa del Caporale Matilde Lorenzi, 19 anni, promessa dello sci azzurro, deceduta a seguito di una gravissima caduta avvenuta durante un allenamento, mi rattrista davvero molto. Mi stringo al dolore della famiglia, dei colleghi e di tutto… pic.twitter.com/va9lbxHl2l — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2024

Matilde Lorenzi era considerada uma das maiores promessas do esqui. Em 2023, sagrou-se campeã júnior em Itália e venceu a disciplina de Super-G, a nível sénior. Na temporada passada, competiu no campeonato mundial júnior, tendo alcançado um sexto lugar no Downhill e um oitavo posto no Super-G. Participou ainda no circuito da segunda divisão da European Cup.