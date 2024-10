O Presidente da Argentina, Javier Milei, demitiu, esta quarta-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Diana Mondino, noticia o jornal Clarín. Segundo apurou o meio de comunicação argentino, o Chefe de Estado tomou esta decisão, devido ao voto a favor da Argentina numa resolução da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) que pedia o fim do embargo norte-americano a Cuba.

A missão diplomática argentina na ONU votou, esta quarta-feira, a favor da resolução que defendia a “necessidade de pôr fim ao bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba”.

Essa resolução, que foi aprovada, apenas teve dois votos contra — o norte-americano e o israelita, além da abstenção da Moldávia. Tal como a esmagadora maioria dos países (187), incluindo Portugal, a Argentina votou a favor.

UN General Assembly ADOPTS resolution on the necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States against Cuba

Result of the vote:

In favor: 187

Against: 2 (Israel, US)

Abstain: 1 (Moldova) pic.twitter.com/LMmYjRhCWR

