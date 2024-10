Siga aqui o liveblog sobre a situação no Médio Oriente

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu que a liberdade de ação de Israel no Médio Oriente é mais importante que os documentos para um cessar-fogo. As declarações desta quinta-feira vão de encontro às palavras dos outros líderes regionais — e até norte-americanos — que têm apresentado sucessivas propostas para pôr fim ao conflito regional.

“Os acordos, os papéis, as propostas têm o seu lugar, mas não são o essencial, que é a nossa capacidade e determinação de garantirmos a nossa segurança, frustrarmos ataques contra nós e agirmos contra os nossos inimigos, apesar de todas as pressões e limitações”, afirmou Netanyahu, numa cerimónia de graduação das Forças de Defesa de Israel (IDF). O chefe do executivo israelita apontou o dedo diretamente ao Irão. “As palavras dos líderes do regime no Irão não podem esconder o facto de que Israel tem mais liberdade de ação no Irão do que nunca. Podemos alcançar qualquer lugar no Irão”, acrescentou, citado pelo Timesof Israel.

Netanyahu continuou, definindo como objetivo principal objetivo impedir Teerão de obter armas nucleares e recusando colocar uma data para o fim da guerra, que só vai acontecer, insistiu, quando alcançarem a “vitória total”. “Não retirámos nem vamos retirar os olhos do objetivo. Estabelecemos objetivos claros para a vitória na guerra”, declarou.

Os elogios ficaram reservados para os Estados Unidos, mas com um alerta. “Eu aprecio mesmo o apoio dos Estados Unidos. Quando é possível, digo que sim. Mas quando tenho, digo que não”, defendeu o chefe de governo de Israel.

O seu discurso olhou ainda para os confrontos contra o Hezbollah e o Hamas, onde garantiu que os objetivos estavam a ser alcançados e acerca dos quais criticou aqueles que propõem soluções diplomáticas “prematuras”. Sobre os reféns, Netanyahu argumentou que já conseguiu o regresso de metade dos israelitas raptados pelo Hamas a 7 de outubro e estão a trabalhar para trazer os restantes — sem mencionar que, dos 117 reféns libertados ao longo do último ano, mais de uma centena regressaram a casa através de um acordo diplomático para uma semana de cessar-fogo, no final de novembro de 2023.

O Times of Israel descreve que o discurso foi recebido com aplausos contínuos e com gritos da audiência de “Bibi”, o diminutivo do chefe do executivo israelita.