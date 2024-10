Seis espetáculos de artistas emergentes ou experimentais encerram a primeira temporada do ciclo À Margem, que decorre de sexta-feira a domingo na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

A violinista italiana Laura Masotto, a pianista Joana Gama ou a cantautora Lisa Sereno são alguns dos participantes na versão concentrada de À Margem, uma aposta do Teatro Stephens para captar novos públicos e ir ao encontro de espetadores que procuram programação alternativa.

“Este ciclo À Margem, embora tenha várias ações ao longo do fim de semana, é, na verdade, o culminar do que temos vindo a fazer ao longo do ano, com propostas de géneros musicais ou performativos que são os não convencionais ou que têm menos público“, explicou à agência Lusa o diretor do Teatro Stephens, Carlos Veríssimo.

Em cada um dos três dias há duas apresentações que convidam — com entrada livre — o público a “ir à descoberta”.

“E a encontrar coisas que achamos que têm muita qualidade e que podem de alguma forma surpreender”.

Uma das sessões é denominada Palco Aberto e permite a qualquer artista mostrar livremente, e com condições profissionais, o seu trabalho.

“Pretende sobretudo dar, pela primeira vez a algumas pessoas, 15, 20, 25 minutos de oportunidade de subirem ao palco do Teatro Stephens e de poderem apresentar temas originais ou temas clássicos, neoclássicos, jazz, experimentais, ou seja, que se encaixam em áreas mais difíceis de aparecer. Nós queremos dar esse apoio”, salientou Carlos Veríssimo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na Marinha Grande, as propostas À Margem são para continuar, no âmbito da programação apoiada pela Direção-Geral das Artes.

“É um projeto sobre o qual temos muita expectativa e que, em 2025, se pretende que possa ser um dos que estará em evidência em termos de programação, porque achamos que tem público, mas não está muito explorado”, considerou.

O ciclo continuará, no futuro, a focar-se em estilos musicais diversos, para que o público “possa algumas vezes gostar ou não gostar, mais umas, menos outras”, concluiu Carlos Veríssimo.

A programação concentrada de À Margem começa na sexta-feira, com a apresentação da peça de dança introspetiva “Caem calhaus do céu”, de João Oliveira, no Auditório da Resinagem às 17h00, seguindo-se o concerto da violinista e compositora italiana Laura Masotto.

No sábado, atua no Teatro Stephens a pianista Joana Gama às 17h00, num momento que sucede à apresentação de artistas locais em regime de palco aberto.

O ciclo termina no domingo, com espetáculos de Lisa Sereno às 17h00 e do Tiago Ferreira Trio às 18h00.