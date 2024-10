O realizador finlandês Aki Kaurismäki vai estar em Amarante no primeiro ciclo de cinema de direitos humanos, que vai decorrer de 10 a 24 de novembro, contando ainda com uma mostra do brasileiro Sebastião Salgado, revelou, esta quinta-feira, a organização.

No dia de abertura, será exibido o filme “O Outro Lado da Esperança”, de Aki Kaurismäki, no Cinema Teixeira de Pascoaes, com a presença do realizador, seguindo-se uma conversa.

Segundo a organização, aquele ciclo de cinema de direitos humanos tem como objetivo “alertar para o retrocesso civilizacional com conflitos bélicos, desordem e desigualdades sociais, insanidade e solidão do indivíduo dependente do digital, crise económica e alterações climáticas”.

Ao longo do programa haverá projeção de filmes, mesas-redondas e a exposição “O Olhar de Sebastião Salgado. Ecos de Êxodos”, a partir de 09 de novembro, na Biblioteca Municipal de Amarante.

“Revisitar o olhar de Sebastião Salgado permite-nos perceber que, se algumas das situações retratadas melhoraram, muitas subsistem e, infelizmente, podemo-nos interrogar sobre quantas mais, hoje, as suas lentes focariam”, acrescentou a organização.

A mostra é composta por 53 ‘fac simile’ de fotografias legendadas, dividida em cinco séries: Retratos de Crianças, África, Refugiados e Migrantes, Luta pela Terra e Megacidades.

A 17 de novembro, o Cinema Teixeira de Pascoaes recebe “Eu Capitão”, de Matteo Garreone, seguindo-se uma conversa com Ana Paula Cruz, médica humanitária na organização Human Borders.

No último domingo da iniciativa, a 24 de novembro, o filme “O Sal da Terra”, de Wim Wenders e Juliano Salgado, é exibido no Amarante Cine-Teatro, seguindo-se uma mesa-redonda com João Joanaz de Melo, fundador do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, e com a jurista Lígia Carvalho Abreu.

As atividades são gratuitas e acontecem em três domingos consecutivos (10, 17 e 24 de novembro), com início às 16:00.

O evento é uma organização conjunta da Associação Grande Coisa, do Município de Amarante e do Cineclube de Amarante.