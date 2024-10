A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira o proprietário de uma ourivesaria no centro histórico de Ponte de Lima que baleou um jovem que, alegadamente, participou numa tentativa de assalto ao estabelecimento comercial, revelou a PSP.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que “o dono da ourivesaria, de 82 anos, foi detido pela PJ e já se encontra nas instalações da PJ, em Braga”.

O jovem de 21 anos, baleado pelo proprietário da ourivesaria, situado nas proximidades da Igreja Matriz, de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, “será submetido a intervenção cirúrgica para anastomose da artéria umeral, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e, na quinta-feira, será transferido para Hospital de Braga, onde se seguirá intervenção para reconstrução do cotovelo“.

Anteriormente, a fonte da PSP adiantou que o proprietário da ourivesaria, tem licença de uso e porte de arma, por ser caçador, mas ainda está a ser averiguado se a arma disparada está licenciada”.

Além do jovem ferido, a tentativa de assalto terá tido a colaboração de mais dois homens que se colocaram em fuga.

A tentativa de assalto ocorreu entre as 15h31 e as 15h40.