A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) registou um resultado líquido positivo de 3,1 milhões de euros (ME) no exercício referente à época de 2023/24, anunciou esta quinta-feira a entidade liderada por Fernando Gomes.

O relatório de gestão e das contas individuais, bem como das contas consolidadas, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral (AG) Ordinária da FPF, com o lucro de 3,1 ME a representar uma queda de 24% face ao lucro de 4,1 ME apurado em 2022/23.

Os rendimentos da FPF ascenderam a 122,4 ME — os maiores de sempre devido ao impacto do Euro2024 — e os gastos foram de 119,3 ME.

A AG, que contou com a presença de 58 delegados (10 dos quais por videoconferência), aprovou também a proposta da direção da FPF de aplicar três ME em apoios vários ao futebol não profissional.

Trata-se do 13.º exercício positivo da direção presidida por Fernando Gomes, que deixará a FPF no final do atual mandato.

Foi ainda aprovada por unanimidade e aclamação a atribuição do título de presidente honorário da FPF ao atual líder Fernando Gomes, após proposta feita pelas associações distritais e regionais (ADR) na reunião magna que decorreu esta quinta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Fernando Gomes manifestou o seu “agradecimento honrado pelo título atribuído”, realçando que “não há ninguém, por muito poderoso que seja ou pense ser, que consiga fazer algo sozinho”.

O título de presidente honorário é vitalício e apenas possível de atribuir a presidentes que tenham exercido três mandatos consecutivos.

Fernando Gomes, que assumiu a liderança do organismo em dezembro de 2011, torna-se, assim, no segundo presidente da FPF a receber este título, depois de Gilberto Madaíl, a quem foi atribuída igual distinção em 2011.

“Tive o privilégio de reunir uma equipa que me acompanhou, que me fez ser melhor, ajudou-me a abrir horizontes e fazer este caminho. Partilho, pois, este título com todos os membros das minhas direções e com todos os colaboradores da FPF. Todos eles foram uma parte de mim mesmo”, assinalou Fernando Gomes.

Também foi aprovado um voto de louvor às direções da FPF com gestão nos últimos três mandatos, proposta também das ADR e do Sindicato de Jogadores, o qual pediu aprovação – que a AG concedeu – para estender a distinção da categoria de honorário a todos os membros da direção federativa e aos presidentes dos órgãos sociais.

Da mesma forma, foi aprovada a atribuição de votos de louvor às seleções nacionais de futebol de praia, pelo apuramento para o Campeonato do Mundo da modalidade e título europeu, e de sub-21, pela qualificação para o Campeonato da Europa da categoria.