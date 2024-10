Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, voltou a condenar a tentativa de Israel de expulsar o povo palestiniano da Faixa de Gaza e elogiou a sua “resiliência e coragem”, sem as quais teriam sido sujeitos a uma limpeza étnica. O secretário-geral da ONU apela agora à mesma determinação da parte da comunidade internacional.

“A intenção poderia ser que os palestinianos deixassem Gaza e que outros a ocupassem. Mas tem havido — e eu presto homenagem à coragem e à resiliência do povo palestiniano e à determinação do mundo árabe — um esforço para evitar que a limpeza étnica se torne uma realidade”, defendeu Guterres numa entrevista ao The Guardian, notando que a limpeza étnica dos palestinianos ainda é um perigo.

“Faremos tudo o que for possível para os ajudar a permanecer no local e para evitar a limpeza étnica que poderá ocorrer se não houver uma forte determinação da comunidade internacional”, acrescentou.

