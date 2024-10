Iniciou-se ontem o debate parlamentar do Orçamento de Estado e percebeu-se pela intervenção inicial de Luís Montenegro que este estava tranquilo e mesmo muito à vontade. As negociações com o Partido Socialista abriram as portas para a aprovação deste documento, quer na votação da generalidade, quer na votação na especialidade, apesar de ainda restarem algumas dúvidas sobre o que poderá suceder se acontecerem votos cruzados entre o Chega e o PS que façam aprovar medidas que vão contra o programa do Governo. Mesmo assim o primeiro-ministro não teve dificuldades especiais no debate de ontem, fazendo mesmo lembrar o à vontade com que António Costa se apresentava perante o Parlamento em ocasiões semelhantes, mas dispondo de uma maioria de apoio bastante mais sólida. Depois de tanta discussão sobre o Orçamento, e quando ainda vamos ter mais um mês de debate na especialidade, queremos perceber no Contra-Corrente de hoje que Governo é este e o que é que este Orçamento nos revela sobre as suas políticas.

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.