A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 74 anos, suspeito de ter provocado um incêndio florestal em Lousada, no distrito do Porto, no dia 15 de setembro, informou esta quinta-feira a autoridade.

O fogo ocorreu na localidade de Boim, numa atura do ano em que o risco de incêndio rural era elevado, assinala-se num comunicado.

O incêndio consumiu cerca de 600 metros quadrados de floresta e mato, “criando ainda perigo para uma mancha florestal de centenas de hectares, bem como para numerosas habitações existentes na zona”, acrescenta-se.

O detido, sem antecedentes criminais, vai aguardar o decurso do processo judicial em liberdade, decisão tomada pelo tribunal após o arguido ter sido submetido a primeiro interrogatório judicial.