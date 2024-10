Um grupo de seis pessoas foi detido esta quinta-feira de madrugada, no Porto, por suspeita da prática de roubo, depois de a PSP ter feito o “acompanhamento permanente do percurso de fuga dos suspeitos” através de videovigilância, anunciou a Polícia.

Em comunicado, a PSP adianta que os suspeitos, quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 18 e os 29 anos, foram detidos pelas 2h15, sendo que as detenções “ocorreram por momentos antes (…) de os suspeitos, em comunhão de esforços”, terem abordado “um homem de 28 anos, apontando uma arma branca à vítima e ameaçando-o com ofensas à integridade física”.

Segundo a PSP, os detidos exigiram aquele homem “todos os seus pertences”, tendo-lhe roubado um telemóvel e 100 euros.

“Esta ocorrência é transmitida via 112 e verificada através das câmaras de videovigilância da cidade do Porto, o que permitiu um acompanhamento permanente do percurso de fuga dos suspeitos e a alocação dos meios policiais para a sua interceção”, descreve a PSP.

Aquela força policial refere ainda que foi possível recuperar todos os bens roubados e devolve-los à vítima, tendo sido ainda apreendida a arma utilizada — uma faca borboleta —, cuja posse é proibida, e cerca de 200 doses de produto estupefaciente (cocaína, haxixe e ecstasy).

Os detidos são esta quinta-feira presentes junto das autoridades judiciárias.