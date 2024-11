A distopia de “1984” , uma “peça-choque” e um meta-Misantropo: cinco espetáculos para ver em novembro

No espetáculo, Fan Chin-Ting, mulher do pescador Hsueh Li, dirige-se à grande muralha de um lugar longínquo e perdido na memória do tempo para reclamar o marido, recrutado contra a sua vontade para engrossar as fileiras dos exércitos do imperador. Uma parábola do antigo Oriente inspirada no desconcerto do mundo.

Auditório Teatro das Beiras, Covilhã. 7 de novembro. Quinta-feira, às 21h30.

“A Noiva e o Boa Noite Cinderela”

De Carolina Bianchi e Cara de Cavalo | Culturgest, Lisboa, 15 a 16 de novembro, Campo Alegre, Porto, 22 e 23 de novembro

É um dos grandes acontecimentos da rentrée teatral este espetáculo da brasileira Carolina Bianchi, com honras de abertura no festival Alkantara. O jornal francês Le Monde define-o como “um marco na história do Festival de Avignon”, onde a peça se estreou em 2023 colhendo rasgados elogios. O Libération define-a como “peça-choque”.