António Guterres “perdeu a consciência”, “ataca Israel” e “apazigua organizações terroristas”. As acusações contra o secretário-geral das Nações Unidas foram feitas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, esta quinta-feira, depois de um ataque do Hezbollah que matou cinco civis no norte de Israel, incluindo um cidadão israelita e quatro trabalhadores internacionais. Guterres ainda não se pronunciou sobre este ataque.

“O Secretário-Geral da ONU não se deu ao trabalho de condenar o Hezbollah ou de apelar a sanções contra eles. Ele só está ocupado a atacar Israel e a apaziguar organizações terroristas e o eixo do mal iraniano que apela à destruição”, criticou Katz, numa publicação no seu X, em que enviou as condolências às famílias das vítimas. Ilustrando esta crítica de uma aproximação de Guterres a Teerão, Katz partilhou uma imagem, aparentemente gerada por Inteligência Artificial, do secretário-geral, ajoelhado aos pés do líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

O ministro estendeu as críticas a toda a organização, dizendo que tanto Guterres como toda a ONU “já perderam a consciência e a bússola há muito tempo”. Esta posição de Israel contra as Nações Unidas tem vindo a consolidar-se ao longo dos últimos meses, mas acentuou-se nas últimas semanas. Primeiro, declaram António Guterres persona non grata. E esta semana, baniram a agência da ONU para os refugiados palestiniano de operar em Israel.

António Guterres tem apelado de forma consistente a um cessar-fogo na Faixa de Gaza e ao fim dos ataques israelitas contra o povo palestiniano, que já mataram mais de 43 mil pessoas. Chegou mesmo a afirmar que apenas apenas a coragem dos palestinianos está a impedir que sejam vítimas de “limpeza étnica” às mãos de Israel, numa entrevista esta quarta-feira.