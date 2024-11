O empregado de um restaurante na Praça do Comércio, em Lisboa, foi esfaqueado esta sexta-feira à tarde por um homem ao qual recusou a entrada no estabelecimento.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitando de Lisboa da PSP, a “agressão com arma branca” ocorreu pelas 18h45 no restaurante Baía do Peixe, “entre um cliente e o empregado do restaurante, quando este último lhe negou o acesso ao interior do estabelecimento”.

O agressor, de 44 anos e de “nacionalidade estrangeira”, foi detido pela PSP e “tinha na sua posse a faca utilizada na agressão.”

A PSP informa ainda que a vítima “tem um ferimento na zona abdominal (aparentemente sem gravidade) e foi transportado para o Hospital de São José.”