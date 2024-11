O homem suspeito de ter morto três pessoas numa barbearia na Penha de França no início do mês foi considerado estável pelo psiquiatra que o seguia no Hospital Júlio de Matos. A sua última consulta foi no dia 5 de julho de 2024. Seria visto novamente em 2025, mas esse consulta não ficou agendada, avançou o Expresso esta quinta-feira.

O homem era seguido no hospital psiquiátrico, onde já tinha estado internado por duas vezes, em 2019. Em ambos os casos, o suspeito teria consumido drogas e exibia comportamentos agressivos, tendo começado a ser seguido de forma mensal, nesta altura. Nos anos seguintes, as consultas tornaram-se menos regulares e o homem foi atendido nas urgências em diferentes ocasiões, devido a incidentes semelhantes e até uma aparente tentativa de suicídio, mas nunca voltou a ser internado, relata o semanário.

No dia 5 de julho, o médico declarou que estava clinicamente estabilizado e que só precisava de uma nova consulta de psiquiatria no próximo ano. O facto de esta consulta não ter ficado marcada não é indicativo da sua condição e pode ser apenas uma consequência do processo administrativo do hospital.

O suspeito foi detido no dia 9 de outubro e aguarda julgamento em prisão preventiva. Até lá, será sujeito a uma perícia psiquiátrica a 26 de novembro e a outra, psicológica, no início de dezembro.