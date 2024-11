Todos os olhos estavam centrados em Rúben Amorim, todos os olhos ficaram sempre centrados em Rúben Amorim, todos os olhos acabaram centrados em Rúben Amorim. No mesmo dia em que o Sporting recebia o Estrela da Amadora no regresso aos encontros do Campeonato, o Manchester United confirmou a chegada do técnico a partir de 11 de novembro, dia seguinte à deslocação a Braga (havendo pelo meio ainda o Manchester City para a Liga dos Campeões). Podia isso mexer com a equipa em campo depois do “abalo” que provocou no balneário? A resposta não demorou a ser dada, em forma de goleada e com um grande destaque.

Não se pode dizer que tenha sido um Sporting ao nível do habitual em termos defensivos, não só pelo golo sofrido (terceiro em dez jogos da Primeira Liga) mas também pelo número invulgar de remates enquadrados concedidos ao Estrela da Amadora. No entanto, do meio-campo para a frente, havia uma “fera” à solta. Com facilidade de remate, com capacidade de esticar jogo, com sprints na profundidade que foram deitando por terra a organização defensiva do conjunto da Reboleira. Com tudo isso e… mais um recorde de carreira.

⭐️MVP GOALPOINT | Sporting 5 – 1 Estrela ◉ Viktor Gyökeres ???????? lembrou Alvalade que Amorim pode estar de saída mas quem marca os golos é ele: primeiro poker de leão ao peito, segundo 10.0 na temporada, num rating que, "sem tampa" seria de… 11.8! ⭐️

◉ Todos os ratings em… pic.twitter.com/NQJ896zICA — GoalPoint (@_Goalpoint) November 1, 2024

Viktor Gyökeres marcou pela primeira vez na carreira um póquer, depois de já ter feito hat-tricks desde a chegada a Alvalade, e com isso reforçou o estatuto de melhor marcador de todas as principais ligas europeias. É preciso recuar até 2017 para encontrar o último jogo em que um jogador do Sporting marcou quatro golos, na altura o neerlandês Bas Dost, sendo que há 24 anos que ninguém marcava três golos ainda na primeira parte. Com isso, o sueco entrou no top 5 dos estrangeiros com mais golos em Alvalade e melhorou (ainda mais) o registo na presente época que supera os números de 2023/24, com 20 golos em apenas 16 jogos depois dos 13 da última temporada. Em termos coletivos, os leões conseguiram o melhor arranque em termos de golos dos últimos 78 anos, com 35 remates certeiros em dez partidas e apenas três consentidos.

Últimos cinco 'pokers' do ????Sporting:

2024 ????????Gyökeres

2017 ????????Bas Dost

2010 ????????Liedson

2007 ????????Carlos Bueno

1994 ????????Balakov (5) pic.twitter.com/gIRMbsBFkO — Playmaker (@playmaker_PT) November 1, 2024

Há 24 anos que um jogador do ????Sporting não marcava 3 golos na 1.ª parte:

2024 ????????Gyökeres vs Estrela Amadora [C], Liga

2000 ????????Acosta vs Vitória SC [F], Liga

1995 ????????Juskowiak vs Boavista [C], Taça pic.twitter.com/h5CROIa9JT — Playmaker (@playmaker_PT) November 1, 2024

Segredo? Jogar bem com os meus companheiros, correr muito e aproveitar as oportunidades. Acho que hoje joguei muito bem. Parece fácil porque hoje fizemos um bom jogo, marquei quatro golos e é uma sensação incrível”, comentou Gyökeres em declarações à SportTV.

Arranques de ????????Viktor Gyökeres no ????Sporting:

2023/24 – 13 golos em 16 jogos

2024/25 – 20 golos em 16 jogos pic.twitter.com/cSNgmrFKuD — Playmaker (@playmaker_PT) November 1, 2024

????????Viktor Gyökeres entra no top 5 dos melhores marcadores estrangeiros do ????Sporting:

126 ????????Yazalde

93 ????????Bas Dost

70 ????????Iordanov

67 ????????Jardel

63 ????????Gyökeres pic.twitter.com/wGnRPq4X7R — Playmaker (@playmaker_PT) November 1, 2024

Já sobre o tema do momento, o avançado sueco lamentou a saída de Rúben Amorim mas recusou abordar um potencial reencontro no futuro na Premier League. “Claro que não é uma situação normal, mas ganhámos 5-1 e a equipa reagiu muito bem. Somos profissionais e temos de continuar assim. Estamos tristes por ele sair, é um grande profissional, foi fantástico para nós, mas temos de nos adaptar. É difícil falar do futuro mas vamos de certeza fazer o mesmo trabalho e continuar a dar o nosso melhor. Desejamos-lhe o melhor. É muito bom para ele. Reencontro? Não sei, estou aqui. Gosto muito de estar aqui, não é algo em que pense. Estou a desfrutar estar aqui”, salientou o escandinavo no final da partida com o Estrela.

+32 golos em 10 jornadas da ????Liga Portuguesa: é o melhor registo do ????Sporting nos últimos 78 anos:

2024/25 ????????Rúben Amorim, 35-3

1946/47 ????????????????????????????Robert Kelly, 52-20 pic.twitter.com/7lQMPoTZmj — Playmaker (@playmaker_PT) November 1, 2024