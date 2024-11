Os 10 homens resgatados no sábado por um navio mercante a cerca de 370 quilómetros a sul de El Hierro, Canárias, foram os únicos sobreviventes do naufrágio de uma frágil embarcação com migrantes, dos quais 48 morreram.

Segundo autoridades citadas este domingo pela agência noticiosa espanhola EFE, a embarcação partiu do norte da Mauritânia com destino às Ilhas Canárias há quase três semanas com 58 pessoas a bordo, das quais 48 acabariam por morrer.

Esta é a mais recente tragédia da já chamada Rota das Canárias, mas não a única do fim de semana, já que nas águas próximas de Lanzarote um barco insuflável virou e o corpo de um dos seus ocupantes foi recuperado.

Além disso, um dos migrantes que chegou a El Hierro no sábado numa canoa com 180 ocupantes morreu no Hospital Insular.

A canoa que navegava a sul de El Hierro foi localizada pelo navio mercante “Patria”, que notificou o serviço de Salvamento Marítimo e informou que havia nove pessoas a bordo, embora uma tivesse saltado para o mar e sido içada pela tripulação do navio.

O Resgate Marítimo orientou o “Patria” a permanecer próximo da canoa até à chegada do navio operacional de resgate “Guardamar Talía”, o que aconteceu na madrugada de domingo.

Nessa altura, a tripulação do “Patria” já havia transferido todos os ocupantes da canoa para o navio mercante, que somava dez no total, adianta a EFE.

Os sobreviventes, todos homens adultos, do Senegal, Mali e Mauritânia, relataram que partiram de Nouadhibou (Mauritânia) no passado dia 14 de outubro, pelo que estavam no mar já há 19 dias, os últimos três sem motor.

No caminho, os corpos dos companheiros falecidos foram atirados ao mar, 48 segundo contas dos sobrevivente, detalharam à EFE fontes dos serviços de emergência.

O “Guardamar Talía” chegou ao porto El Hierro de La Restinga pouco antes do meio-dia de hoje, onde os sobreviventes foram tratados por desidratação, alteração de consciência, febre e dificuldades respiratórias pela Cruz Vermelha e pelo Serviço de Emergência das Ilhas Canárias. Quatro deles foram internados no Hospital Insular de El Hierro.

A outra tragédia ocorrida na rota das Canárias ocorreu em águas perto da ilha de Lanzarote, onde o navio “Regina” resgatou 54 pessoas de uma embarcação insuflável que estava a esvaziar, algumas delas já na água.

O navio ‘Guardamar Concepción Arenal’ foi ao encontro do “Regina” e sua tripulação conseguiu resgatar mais duas pessoas com vida da água e recolheu o corpo de um dos náufragos.

As ações de resgate marítimo neste fim de semana na rota das Canárias ultrapassam um total de 20 e foram resgatados 1.563 migrantes, de 10 embarcações com condições precárias, segundo contagens provisórias, que apontam para com um mínimo de 86 mulheres e 31 menores.

Em El Hierro, entre sexta-feira e hoje, foram resgatadas 547 pessoas em sete barcos, e nas águas de Lanzarote 956 em 19 barcos, embora 157 pessoas que navegavam em três embarcações tenham desembarcado em Fuerteventura.

Em Tenerife, cerca de 60 pessoas navegam em direção ao porto de Los Cristianos escoltadas por um barco de resgate marítimo.

Na sexta-feira, chegaram à costa das Canárias 66 migrantes, no sábado 775 e hoje foram já resgatados outros 722, segundo dados fornecidos à EFE.