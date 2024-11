Mais de 3.300 pessoas receberam a cidadania russa por participarem na invasão lançada por Moscovo contra a Ucrânia, anunciou este domingo o Kremlin.

“Desde o início do ano, de acordo com o decreto do Presidente da Federação Russa, 3.344 cidadãos estrangeiros adquiriram cidadania” por estes motivos, afirmou a porta-voz do Ministério do Interior russo, Irina Volk. A mensagem, citada pela agência noticiosa Efe, foi partilhada pela porta-voz na plataforma Telegram.

O Presidente russo, Vladimir Putin, emitiu em 4 de janeiro deste ano um decreto que simplificou a atribuição de cidadania russa aos estrangeiros que assinaram um contrato para servir as Forças Armadas do país durante o conflito, a que chama de “operação militar especial”.

O procedimento também se aplica a familiares diretos — pais, filhos e cônjuges — de estrangeiros que tenham servido nas forças russas desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.