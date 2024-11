O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Boleiro, incentivou esta segunda-feira a diáspora açoriana na Bermuda a considerar o arquipélago como uma “região de oportunidades” e que oferece condições favoráveis para investimentos.

“Vale a pena investir nos Açores“, disse esta segunda-feira o líder do executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM durante uma receção na Casa dos Açores da Bermuda, durante a visita oficial que está a realizar até terça-feira.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro declarou que a região “está numa fase de desenvolvimento que poderá gerar benefícios significativos para aqueles que escolhem investir nas suas ilhas”.

O chefe do executivo reconheceu ainda os avanços que os Açores têm alcançado, “fruto do trabalho de sucessivos governos e do contributo inestimável das suas comunidades, tanto no arquipélago como na diáspora”.

“Evoluímos muito nos Açores com o contributo de todos, estamos hoje muito melhor e estaremos amanhã ainda melhor“, afirmou.

A visita à Bermuda ocorre no ano em que se celebram os 175 anos da emigração oficial açoriana para a Bermuda, que foi iniciada em 1849.

A Casa dos Açores da Bermuda, esta segunda-feira visitada pelo líder do Governo Regional açoriano, foi fundada em 10 de março de 2015 e, segundo a fonte, “tem desempenhado um papel fundamental na preservação e promoção da cultura e património açoriano no arquipélago atlântico”.

José Manuel Bolieiro aproveitou a oportunidade para destacar o papel das Casas dos Açores espalhadas pelo mundo, que descreveu como “verdadeiras embaixadas dos Açores e da açorianidade”.

Estas instituições têm assumido uma missão de extrema importância ao “manterem viva a ligação das comunidades açorianas no estrangeiro com as suas raízes, tradição e valores culturais” e são “um elo essencial que reforça a relação entre a região e a sua vasta diáspora”.

Na sua intervenção, o governante realçou a importância de uma relação próxima e frutífera entre os Açores e a Bermuda, “dada a profunda ligação histórica e cultural que une ambos os povos: cerca de 20% da população residente na Bermuda é de origem portuguesa, sendo a grande maioria (90%) de ascendência açoriana”.

“Os açorianos ajudaram a construir o sucesso da Bermuda,” assinalou Bolieiro, realçando o “contributo inestimável que esta comunidade deu ao desenvolvimento económico e social do território”.

Com a aproximação entre os Governos dos Açores e da Bermuda, o governante admitiu que é possível concretizar um futuro “mais sólido e benéfico para ambas as comunidades”.

O presidente do Governo dos Açores endereçou ainda um convite oficial ao primeiro-ministro David Burt, para visitar os Açores “em nome do passado e por causa do futuro”.

“As ilhas do mundo precisam de se unir para dar um bom exemplo ao resto do mundo“, afirmou, sublinhando que “as nações insulares devem dar o exemplo em matéria de sustentabilidade”.