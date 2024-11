Amanhã deverá ser um dia muito longo e não apenas nos Estados Unidos. Por todo o mundo se vai aguardar com infinita expectativa um resultado de uma eleição de que ninguém se atreve a prever o desfecho. O tempo passa e as sondagens continuam a mostrar que todos os cenários são possíveis, mas também há quem desconfie de tanta uniformidade em tantas sondagens e até diga que é possível uma vitória folgada, para um lado ou para o outro. É também por isso que muitos especulam sobre estas poderem ser as eleições mais renhidas de sempre, aquelas de que pode resultar uma contagem final mais apertada, mas a verdade é que isso nem sequer é muito provável pois os Estados Unidos já conheceram muitas eleições presidenciais decididas por uma mão cheia de votos, literalmente um punhado de votos. No Contra-Corrente queremos recordar não apenas algumas dessas disputas eleitorais mais renhidas, como de outros momentos em que o resultado chegou a ser contestado, até porque muitos receiam que isso possa vir a acontecer no caso de Donald Trump perder a eleição.

