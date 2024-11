O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) inaugurou, esta segunda-feira, 12 bacias de retenção de caudais sólidos na zona sudoeste da ilha Terceira, num investimento de 730 mil euros para assegurar a proteção das populações contra cheias e inundações.

A empreitada executada no concelho de Angra do Heroísmo foi inaugurada pelo secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, e pela secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Segundo Alonso Miguel, citado numa nota de imprensa do executivo regional, a intervenção representou um investimento total de cerca de 730 mil euros e contemplou a construção de 12 bacias de retenção de caudais sólidos de grandes dimensões, “em diferentes ribeiras existentes na zona oeste da ilha Terceira, mais concretamente nas freguesias de São Bartolomeu, Cinco Ribeiras, Santa Bárbara e Doze Ribeiras”.

“Além das bacias, o projeto incluiu intervenções complementares, como a reconstrução de muros, movimentações de terras e a limpeza de taludes, assegurando a estabilidade dos terrenos e a eficácia do sistema”, disse.

O projeto “simboliza o compromisso contínuo do Governo Regional para com a implementação de infraestruturas que garantam a proteção e o bem-estar das populações face aos desafios climáticos e ambientais do presente e do futuro”, segundo o secretário Regional do Ambiente e Ação Climática.

A obra representa ainda o culminar de um conjunto de intervenções de requalificação da rede hidrográfica do concelho de Angra do Heroísmo, “juntando-se à empreitada de Minimização de Riscos Hidrológicos na Grota da Lagoinha e à requalificação da Ribeira da Vinha Brava, que, no seu conjunto, representaram um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros”.

Na opinião do governante, a intervenção também é “um passo significativo na mitigação dos riscos de inundação na ilha Terceira, mais concretamente no concelho de Angra do Heroísmo”.

Ainda de acordo com Alonso Miguel, o projeto é uma resposta “à necessidade crescente de proteção das populações contra cheias e inundações, integrando-se num conjunto de obras projetadas e executadas na ilha Terceira de forma a implementar soluções eficazes para minimizar riscos naturais a que as populações estão sujeitas”.

“Na região, a elevada densidade de drenagem e a reduzida dimensão das nossas bacias hidrográficas, com declives acentuados e tempos de concentração curtos, propiciam a ocorrência de cheias rápidas e inundações, sobretudo na sequência de episódios de precipitação extrema, algo cada vez mais frequente nos Açores, fruto dos efeitos das alterações climáticas, e que resulta muitas vezes em prejuízos materiais e financeiros avultados e, sobretudo, ameaçando a segurança das populações”, esclarece.

Para o titular da pasta do Ambiente nos Açores, “uma das formas mais eficazes para garantir a redução de riscos hidrológicos é através da construção de bacias de retenção de caudais sólidos, que são infraestruturas críticas para a proteção das populações, infraestruturas e ecossistemas, que permitem regularizar os caudais de cheia e gerir eficazmente o escoamento das águas e os fluxos de sedimentos transportados pela água”.

A secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, Berta Cabral, também citada na nota, destaca “a excelente articulação entre os departamentos envolvidos, sublinhando a colaboração eficaz em todas as etapas do processo — desde o levantamento das necessidades e a elaboração do projeto até à execução final e entrega da obra para o serviço das populações”.