O outro Zimmerman, a criação de Tyler e a lei de Laura: seis discos de outubro para ouvir todos os dias

Sophia Regina Allison (Soccer Mommy, no mundo da música) tem apenas 27 anos, o que não a impede de nos três discos anteriores já ter acumulado uma série de grandes canções (Blossom, Last girl, Your dog) e ser hoje mais certeza que esperança. Em Evergreen as guitarras ainda mandam mas há um novo nível de sofisticação na escrita e nos arranjos (“M” tem uma slide-guitar deliciosa); o foco está em melodias vulneráveis com arranjos orquestrais. Tudo isso é sintetizado na doce e maravilhosa Changes, folk delicada com sopros a cirandar em torno da melodia.

“NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD”

De Godspeed You! Black Emperor

Havia uma piada que se fazia sempre com os GY!BE antigamente, uma piada mázinha, que consistia em descrever a música que faziam como “vai acima, vai abaixo”. O resumo era cínico, mas indicava uma tendência da banda para alternar momentos de acalmia com explosões épicas – algo que muda neste NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD, um título que pretende alertar para a tragédia em Gaza e que quase nos obriga a ir procurar a contabilidade de mortos desde 13 de fevereiro.