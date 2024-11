Semana calma de estreias – não vale a pena criar fantasias —, mas mesmo assim com algumas coisas interessantes a estrear, ou melhor, a regressarem, como a segunda temporada de O Velho, na Disney+. A série com Jeff Daniels e John Lithgow é uma daquelas coisas que sabe misturar o thriller moderno com bons tiques de western. Se tiver de começar a ver só uma coisa nesta semana, o caminho é por aqui.

Se quiser agitar um pouco as águas, pegue nas séries de Citadel que já estão disponíveis na Prime Video e prepara-se para o novo capítulo deste franchise, Honey Bunny, que se estreia no final da semana e promete levar este universo de espiões para o próximo nível. No caso de nada disto, interessar, uma recomendação (como preparação para a próxima semana): comece a ver Bad Sisters na Apple TV+. A segunda temporada estreia a meio de novembro e a primeira é aquilo que se costuma chamar de “um mimo”, um drama entre cinco irmãs que estão a esconder o assassínio de um cunhado e todo o trauma que veio antes, durante e depois disso.

“O Velho”, temporada 2

Disney+, quarta-feira, 6 de novembro

A série criada por Jonathan E. Steinberg foi uma daquelas prendas saborosas de 2022. Bem-vistas as coisas, quem é que não gosta do modelo Liam Neeson — ex-agente de qualquer coisa, família ao barulho, alguma coisa vem chatear — com melhores atores. Neste caso, Jeff Daniels e John Lithgow, Dan Chase e Harold Harper, um jogo de gato e rato entre dois ex-operacionais com um passado de guerra tramado que têm de lidar com alguns fantasmas no presente. A fórmula não tem muito de novo, importa mais a abordagem, a forma como o trabalho é feito. O Velho é um produto refinado, entre o thriller e o drama desesperado. Que bom tê-lo de volta para uma segunda temporada.

“Pedro Páramo”

Netflix, quarta-feira, 6 de novembro

Provavelmente já ouviu falar de Pedro Páramo, romance seminal de Juan Rulfo, uma daquelas obras que ajudou a construir a história do realismo mágico. Publicado originalmente em 1955, teve uma versão para cinema na década seguinte e agora, muito tempo depois, tem uma nova vida, com um novo filme, no streaming. Tudo chega ao streaming, até o realismo mágico. O filme do mexicano Rodrigo Prieto, que tem feito carreira como diretor de fotografia em muitos filmes respeitáveis, é uma produção da Netflix e uma tentativa de dar uma outra vida — e um outro público — a esta história que mistura morte, memórias, sonhos e desejos como poucas.

“The Emperor Of Ocean Park”

Max, quinta-feira, 7 de novembro

A série estreou-se há uns meses nos Estados Unidos (ou seja, chega com relativo atraso a Portugal), mas o nome de Forest Whitaker puxa pela sua menção. Adaptação do romance homónimo de Stephen L. Carter, The Emperor Of Ocean Park é um thriller que se passa no mundo da política e da justiça, envolvendo uma morte que não foi bem explicada e que entra no domínio das teorias da conspiração.

“Look Back”

Prime Video, quinta-feira, 7 de novembro

Não é para todos, mas há que dizê-lo: volta e meia, chegam ao streaming coisas surpreendentes no universo do anime (Olá Uzumaki!, uma maravilha que passou despercebida por cá na Max). Esta promete ser mais uma, adaptação da obra homónima de Tatsuki Fujimoto, um clássico moderno do coming of age, com tragédia pelo meio e que é uma história para lá de tocante. Para ver, porque animação japonesa não é só Miyasaki (embora nunca encontrarão nestas linhas uma que seja contra Miyasaki).

“Citadel: Honey Bunny”

Prime Video, quinta-feira, 7 de novembro

Com Citadel, a Amazon quis criar um universo multilingue, com produções espalhadas por todo o mundo, enquanto aproveitava o facto das séries de espionagem estarem – outra vez – entre as tendências mais rentáveis. A Citadel original estreou-se no ano passado e foi um sucesso; há um mês chegou Citadel: Diana, a irmã italiana, que levou a história para outro patamar; e agora é a vez deste universo ir até à Índia com “Honey Bunny”, prometendo um outro nível de emoção e êxtase neste universo de ação. Se não sabe do que estamos a falar e quer só entrar na ação frenética desta produção indiana, eis boas notícias: não precisa de ver as outras séries de Citadel para perceber o que se está a passar. Mas pode ser que com esta fique com vontade de ver as outras duas.

“Assalto Ao Banco Central”

Netflix, sexta-feira, 8 de novembro

Um país a dar os primeiros passos na democracia e a recompor-se de anos de ditadura é confrontado com uma daquelas situações limite, que envolvem muito planeamento e muitos civis em risco. A história é real, nesta nova série espanhola da Netflix que nos leva a maio de 1981 e ao assalto ao Banco Central em Barcelona, uma operação megalómana que envolveu 200 reféns e um braço de ferro com o governo espanhol. E sim, é mais uma produção vinda de Espanha que mete bancos. A ver vamos.