A União Europeia em Angola vai disponibilizar mais 300 mil euros para projetos que reforcem o diálogo e a cooperação entre parceiros angolanos e europeus, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo um comunicado de imprensa, o período de candidaturas decorre entre 4 de novembro de 2024 e 7 de fevereiro de 2025 e serão realizadas sessões de capacitação e para apoiar a elaboração das candidaturas.

As áreas temáticas prioritárias de interesse comum são a paz e segurança; boa governação e direitos humanos; crescimento económico e desenvolvimento sustentável; energia; transportes; sustentabilidade ambiental e alterações climáticas; ciência e tecnologia; ensino e formação.

As Ações de Diálogo podem ser propostas e lideradas por entidades da administração pública de Angola e por instituições e agências da União Europeia e instituições com missão pública dos Estados-Membros da EU, podendo participar como parceiros, organizações da sociedade civil, universidades e centros de investigação, entre outras.

“As propostas devem contribuir para o diálogo de políticas públicas entre Angola e a União Europeia e para os objetivos do desenvolvimento socioeconómico de Angola, incluindo em temas articulados com a promoção do Corredor do Lobito”, refere o comunicado.

As atividades elegíveis compreendem a elaboração e publicação de estudos, a realização de eventos (workshops, seminários, etc.), a organização de visitas de estudo e de missões de intercâmbio.

A primeira fase, entre novembro de 2019 e abril de 2024, do programa Diálogos União Europeia-Angola apoiou 15 Ações de Diálogo.