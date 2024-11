Uma das faixas da Autoestrada 22 (A22 – Via do Infante), no Algarve, está esta segunda-feira interrompida ao trânsito perto de Lagos, depois de um camião betoneira se ter despistado, estando o condutor ligeiramente ferido, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve disse à agência Lusa que os operacionais mobilizados para o local aguardam a chegada da grua e do reboque, para depois voltarem a abrir ao trânsito a faixa, no sentido Lagos-Portimão, em Odiáxere (concelho de Lagos).

O alerta foi dado às 12h48 e no local estavam ao início da tarde cinco viaturas com 13 operacionais das várias forças de emergência.