O programa Alentejo 2030 lançou um aviso de concurso para apoiar a modernização e consolidação das infraestruturas e equipamentos pedagógicos do ensino superior politécnico, com uma dotação de três milhões de euros, foi esta terça-feira anunciado.

Segundo a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, em comunicado divulgado esta terça-feira, as candidaturas ao Aviso de Concurso “Infraestruturas e Equipamentos de Ensino Superior”, estão abertas até 31 de janeiro de 2025.

“Podem candidatar-se as instituições públicas de ensino superior politécnico da região do Alentejo, em conformidade com o Regulamento Específico de Valorização do Território e Infraestruturas Sociais (RE VTIS)”, indicou o mesmo organismo.

O aviso de concurso, no âmbito do Programa Operacional Alentejo 2030, vai disponibilizar “apoio financeiro para a modernização e consolidação das infraestruturas e equipamentos pedagógicos de ensino superior politécnico”.

“Este financiamento destina-se a reforçar as competências no âmbito das especializações regionais, promovendo as transições climática e digital”, acrescentou a CCDR.

Pretende-se a “requalificação de infraestruturas e a aquisição de equipamentos pedagógicos, especialmente destinados aos cursos Técnicos Superiores Profissionais”, para que as instituições abrangidas “respondam às necessidades crescentes de digitalização e adaptação climática”.

A CCDR frisou que “o objetivo é melhorar a qualidade do ensino superior na região do Alentejo e contribuir para uma formação de qualidade, alinhada com as exigências do mercado de trabalho, promovendo uma maior empregabilidade”.

O concurso, com a dotação disponível de três milhões de euros, conta com uma taxa de cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de 85%.