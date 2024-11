Um homem de 30 anos suspeito do homicídio de um jovem na via pública no concelho do Barreiro, no distrito de Setúbal, em agosto, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na segunda-feira, foi anunciado esta terça-feira.

Segundo a PJ de Setúbal, em comunicado, “os factos em investigação tiveram por base uma comunicação da Polícia de Segurança Pública […], reportando disparos de uma arma de fogo na via pública”.

Na sequência das diligências realizadas, a PJ apurou que o agressor e a vítima, um homem de 19 anos, tinham combinado encontrar-se para resolverem assuntos relacionados com o tráfico de droga.

Durante este encontro “o suspeito efetuou vários disparos na direção da vítima, que acabou por falecer, apesar de ainda ter sido transportada com vida para o hospital”.

O detido, que está atualmente em liberdade condicional, tem antecedentes por crimes graves — roubo e tráfico de estupefacientes — e será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.