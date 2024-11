A Câmara de Lisboa quer construir mais duas clínicas de proximidade, após já terem sido realizadas mais de 2.000 consultas nas unidades de saúde do Bairro do Armador e da Alta de Lisboa, revelou, esta terça-feira, o presidente do município.

“Deixo aqui em primeira mão: queremos ter pelo menos mais duas [clínicas de proximidade] no orçamento [municipal] de 2025”, disse o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD).

O autarca falava à margem da inauguração da unidade de endoscopia digestiva dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML), através de um acordo com Serviço Nacional de Saúde (SNS), que vai permitir a realização de cerca de 5.000 exames por ano.

A inauguração contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que afirmou que Lisboa é “o mais diferenciado” exemplo de um município que tem uma unidade na área médico-cirúrgica.

“Abrimos no Bairro do Armador [Marvila] e na Alta de Lisboa [Lumiar] duas pequenas clínicas com um médico, uma enfermeira e uma nutricionista e é absolutamente extraordinário, porque as pessoas, que muitas vezes não tinham acesso [a consultas], começaram a ir a estas clínicas sem consulta marcada, chegam lá e têm consulta. Já fizemos mais de duas mil consultas”, indicou.

Carlos Moedas salientou ainda que se o município continuar a construir as clínicas nos bairros está a “fazer aquilo que compete a um autarca”, ou seja, “estar próximo das pessoas, ouvir as pessoas e resolver os problemas das pessoas”.

“Tudo isto é feito em articulação com o pilar da saúde em Portugal, que é o SNS, e, portanto, qualquer lisboeta pode vir aqui aos nossos serviços sociais para usufruir daquilo que é o sistema de saúde local”, acrescentou, recordando que o município tem trabalhado na “construção de um Estado Social Local ao nível da saúde” nos últimos três anos.

Em declarações à Lusa, o diretor clínico dos SSCML, Rui Miranda Julião, explicou que a nova unidade de endoscopia digestiva “ajudará o SNS à realização de um conjunto de exames da área de gastroenterologia, nomeadamente as endoscopias digestivas altas e as colonoscopias”.

Além da unidade de endoscopia digestiva, os SSCML vão reabrir a unidade de cirurgia ambulatória e começar a realizar consultas médicas de rastreio do cancro colorretal, embora esses serviços não tenham acordo com o SNS.

Localizado na Avenida Afonso Costa, em Lisboa, próximo da estação de metro das Olaias, o edifício dos SSCML disponibiliza um conjunto de serviços de saúde, com 90 médicos e 42 especialidades, sobretudo direcionados aos associados, mas abertos a qualquer cidadão com outros subsistemas de saúde ou consoante pagamento “em termos privados”.