A aplicação Oeiras Move, da responsabilidade da empresa municipal Parques Tejo, foi esta terça-feira apresentada no Portugal Mobi Summit e reflete a política e a gestão da mobilidade do município, destacando os 13 parques de estacionamento existentes.

Na aplicação, apresentada pelo presidente da Parques Tejo, empresa municipal responsável pelo desenvolvimento, gestão e exploração de sistemas e soluções integradas de mobilidade e estacionamento urbano, será possível um acesso facilitado aos serviços de carregamento elétrico, com tarifas mais vantajosas para os munícipes de Oeiras.

O acesso rápido aos 13 parques de estacionamento ou a integração com os serviços de táxi existentes em Oeiras são outra das funcionalidades, além da gratuitidade até 120 minutos de estacionamento por dia para todos.

Estão ainda previstos 14 novos parques, cinco dos quais “brevemente”, juntando mais 2.333 lugares aos cerca de 2.200 já existentes.

Na mobilidade suave destaque para a construção de, pelo menos, 50 quilómetros de ciclovias, além da expansão da rede municipal de bicicletas partilhadas, que se vão juntar à já oferta existente de trotinetes e bicicletas elétricas ‘docless’ para deslocações de curta distância.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Presente na apresentação, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, destacou que é “indesmentível o orgulho” que o executivo tem nos “projetos ambiciosos que se encontram em curso”, exortando a que outras entidades com competências no planeamento à escala nacional e regional acompanhem o espírito de iniciativa que o município de Oeiras tem demonstrado ao longo das últimas décadas.

Entre os projetos conta-se a reativação do Sistema Automático de Transporte Urbano de Oeiras (SATUO), com um investimento previsto de 90 milhões de euros, permitindo a ligação da linha da CP de Cascais/Oeiras em Paço de Arcos até aos parques empresariais do município e linha da CP de Sintra.

A intenção, de acordo com Isaltino Morais, “passa por reativar o sistema no percurso entre Paço de Arcos e Lagoas Parque e Quinta da Fonte ao longo dos próximos anos, esperando que, em menos de uma década, se concretize a ligação ao Taguspark, que estava no plano inicial, e depois ao concelho de Sintra”.

O projeto “vai dar resposta aos fluxos pendulares de quem trabalha nos parques empresariais, concretizando uma “verdadeira alternativa de mobilidade eficiente e sustentável”, de acordo com o presidente da Parques Tejo, Rui Rei.

Decorreu esta terça-feira a 7.ª edição do Portugal Mobi Summit, no Parque dos Poetas, em Oeiras, no distrito de Lisboa, onde foram abordados temas de mobilidade urbana e apresentada a estratégia ‘Oeiras Move’, da responsabilidade da Parques Tejo.