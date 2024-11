O Programa Lisboa, Cultura e Media recebeu 112 candidaturas e a “forte participação” já levou o município da capital a anunciar uma nova edição.

A iniciativa, lançada em setembro, pretende promover a criação e difusão de notícias e conteúdos relacionados com cultura e a cidade de Lisboa.

Segundo um comunicado da empresa municipal Lisboa Cultura (anteriormente designada EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), as candidaturas recebidas foram mais de cinco vezes superiores ao financiamento que o programa tem para distribuir: um total de 200 mil euros, 100 mil para 10 projetos jornalísticos e 100 mil para 10 projetos de plataformas digitais (dez mil a cada).

Ainda de acordo com a Lisboa Cultura, registou-se, nesta primeira edição, “uma forte participação de jornalistas e produtores de conteúdos, assim como de organizações culturais de diferentes áreas artísticas e criativas, agentes, gestores e produtores culturais”.

A adesão levou a autarquia de Lisboa a anunciar o lançamento da segunda edição do programa, que acontecerá durante o primeiro semestre de 2025.

Depois de verificada a elegibilidade das candidaturas, os projetos selecionados serão analisados por um júri externo, composto por Miguel Esteves Cardoso, Paula Moura Pinheiro, Pedro Boucherie Mendes e Rosália Amorim.

Os 20 projetos vencedores serão anunciados em janeiro do próximo ano.

Durante o anúncio do programa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que assumiu a pasta da Cultura em maio, após a suspensão do mandato do vereador Diogo Moura, sublinhou a intenção de apoiar “investigações por temas que têm a ver com cultura, com Lisboa”, especificando que o valor será atribuído aos próprios jornalistas e produtores de conteúdos e não aos meios de comunicação social.