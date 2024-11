Siga aqui o liveblog em que acompanhamos as eleições norte-americanas ao minuto.

Donald Trump votou esta terça-feira em Palm Beach, na Florida, e reagiu à possibilidade de um empate técnico com Kamala Harris nesta noite eleitoral, cenário em que será necessário aguardar vários dias para esclarecer o resultado. “Uma coisa como essas nunca deveria acontecer”, criticou, a falar aos jornalistas numa conferência de imprensa previamente marcada.

“Gastamos tanto dinheiro com máquinas e, francamente, se utilizássemos boletins de papel tudo isto estaria terminado por volta das 22h00 da noite”, defendeu o candidato republicano, que deu o exemplo de França, onde os resultados eleitorais finais são conhecidos poucas horas depois de os cidadãos votarem.

“Tenho ouvido que em determinados Estados [a contagem de votos] vai demorar muito tempo e que não vai ser assim tão renhido”, garantiu Donald Trump em declarações aos jornalistas na mesa de voto onde, ao lado da mulher, Melania Trump, depositou o seu boletim.

“Eles dizem que vou ganhar mas que vai demorar muito até certificar isso”, assegurou o candidato republicano, sem nunca divulgar a que Estados específicos se referia ou às fontes pelas quais recebeu a informação. “Há Estados em que dizem que estou a ganhar por muito, mas que não vão ter um resultado final durante um longo período de tempo”, garantiu ainda.

“Pelo que ouvi está tudo a correr muito bem”, afirmou, referindo que a campanha republicana fez “um grande trabalho” e algo que nunca tinha sido feito, referindo-se à união dos republicanos. Trump mostrou-se “confiante” e referiu que “parece que os republicanos estão a comparecer em força para votar”. Classificou ainda a campanha eleitoral que acaba de fechar enquanto a “melhor das três”, das que fez em 2016, 2020, e agora em 2024.

Noite eleitoral de Trump vai começar em Mar-a-Lago. Depois, segue para centro de convenções em Palm Beach

Antes de votar, o candidato republicano respondeu às questões de um jornalista sobre imigração, recordando que os EUA “querem trazer toda a gente para dentro” e ser “muito inclusivos”, criticando as políticas democratas de fronteiras abertas. “Temos um grande país, mas também um país que está em grandes apuros por vários motivos”, acrescentou, mencionando as “pessoas que transbordam pelas fronteiras”. “Não é exatamente perfeitos, elas saem das prisões…13.000 condenados por homicídio, já temos dificuldades suficientes”, refere.

Sobre a noite eleitoral, a presença de Trump já era esperada em Palm Beach, tal como confirmado pelo próprio, onde a campanha republicana organizou uma festa no centro de convenções da cidade. “Vamos ter um grupo especial de pessoas em Mar-a-Lago e, em adição, vamos ter centenas de pessoas no centro de convenções sob a assunção de que vou ganhar. Não sei …se outra coisa acontecer… ou o que vai acontecer em termos de declarar vitória”, afirmou Trump, a demonstrar incredulidade perante um cenário em que não vença as eleições desta noite.

O candidato diz que, “em tempos normais”, deslocar-se-ia para o centro de convenções “por volta das 23hoo da noite”, mas admite que não sabe o que vai acontecer ou a que horas vai falar. “Parece que temos uma vantagem substancial, que temos muito mais republicanos a votar do que democratas”, assegura. Admite, no entanto, que ainda não preparou o discurso de vitória.