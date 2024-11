O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, deu um passo importante para a conquista do título brasileiro de futebol, ao vencer por 3-0 na receção ao Vasco da Gama, em jogo da 32.ª jornada do campeonato.

A equipa anfitriã atingiu rapidamente dois golos de vantagem, marcados por Jefferson Savarino, aos nove minutos, e Luiz Henrique, aos 12, fechando a contagem na segunda parte, por Júnior Santos, aos 71, numa altura em que os visitantes jogavam em inferioridade numérica, devido à expulsão do ex-benfiquista João Victor, aos 43.

O triunfo no encontro disputado na terça-feira permitiu ao Botafogo capitalizar a derrota sofrida pelo Palmeiras no estádio do Corinthians, por 2-0, e aumentar para seis pontos a vantagem na liderança do Brasileirão sobre a equipa treinada pelo compatriota Abel Ferreira.

O Palmeiras, que se sagrou campeão nos dois últimos anos, sob a orientação de Abel Ferreira, manteve-se na segunda posição, mas atrasou-se na corrida pelo título, quando faltam disputar apenas seis jornadas para o fim do campeonato brasileiro.