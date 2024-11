Donald Trump já fez o discurso de vitória, a atual vice-presidente dos EUA adiou uma reação e há estados com problemas nas contagens, designadamente à boleia da Gen Z — o que pode mesmo atrasar a divulgação de um resultado final e oficial.

Mas o número mágico necessário para a eleição — 270 grandes eleitores —, já foi conseguido por Donald Trump, quando Nevada, Arizona, Michigan e Maine ainda estão por apurar.

E porque demoram tanto estas contagens? Ou o que as atrasou?

Mesmo nas contagens oficiais lê-se que no Arizona a “maioria dos eleitores vota pelo correio” e que a “contagem normalmente leva dias”. As autoridades acreditam que resultados oficiais podem levar entre 10 e 13 dias. Já no Michigan os atrasos prendem-se com os fusos-horários e normalmente os resultados chegam mais tarde. Ainda assim foram aprovados novos métodos que podem contribuir para uma contagem mais rápida, e podem ser revelados resultados ao longo desta quarta-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No Nevada pode ler-se que “a contagem normalmente leva dias”, mas também foram aprovados novos procedimentos, pelo que se acredita que seja possível acelerar o processo também para que se saibam números nas próximas horas. Ainda assim, as cédulas com carimbo postal podem chegar “até quatro dias após a eleição”, 9 de novembro.

Além das dificuldades nas contagens, durante o dia de eleições, os órgãos de comunicação norte-americanos deram conta de alguns problemas nas mesas de voto, nomeadamente as que foram evacuadas devido a ameaças de bomba. Aconteceu em locais de voto na Georgia, Pensilvânia e Michigan — mas não só se confirmou que eram falsas, como o FBI revelou que a Rússia esteve por detrás das mesmas, pela origem dos domínios serem de e-mails russos.

O estado do Nevada também pode vir a atrasar os resultados finais, com a contagem a poder terminar apenas a 12 de novembro. Em causa está uma grande quantidade de boletins de voto sem assinaturas válidas dos mais jovens.

Durante a madrugada vários órgãos de comunicação social norte-americanos deram conta que os responsáveis são da Gen Z. “O que estamos a perceber é que há muita gente que tem um problema com a assinatura porque vive num mundo digital, nunca fizeram uma assinatura verdadeira na vida real”, revelou secretário de Estado do Nevada, Francisco Aguilar.

O estado do Nevada viu-se assim obrigado a criar um website para que os eleitores possam corrigir os boletins de votos, verificando as assinaturas antes de os votos serem contados. Registaram-se, na última atualização, 14 mil votos por correio que ainda precisavam de ser verificados no Nevada. Só no condado de Clark, que abarca o norte da cidade de Las Vegas, havia mais de 10 mil votos por contar nessas condições.

Se a meio da noite foram sendo sido colocados em cima da mesa diversos cenários para que Kamala Harris ainda pudesse clamar por vitória — até porque adiou uma reação oficial —, as mesmas foram-se esvaziando com a divulgação dos últimos resultados. A hipótese da vitória na Pensilvânia, que podia iniciar uma reviravolta, esfumou-se com a confirmação da vitória de Trump no estado que todos desejam.