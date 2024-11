A instituição particular de solidariedade social do concelho de Leiria Samvipaz vai construir uma creche e um centro de atividades de tempos livres, obra de um milhão de euros cujo concurso público foi lançado na terça-feira.

“Há muito que andávamos para construir a creche e um lar, e até já tínhamos apresentado há uns três anos uma candidatura ao PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] para as duas novas valências”, disse à agência Lusa a presidente da direção da Samvipaz, Marília Ferreira.

Segundo esta responsável, a candidatura foi aprovada genericamente, mas a obra não avançou devido a atrasos por parte do gabinete de arquitetura que estava a dar apoio à Samvipaz, sediada na Ortigosa.

“Agora, propusemo-nos, com o apoio do município de Leiria e com uma nova candidatura ao PRR, avançar com a creche”, adiantou, explicando que o futuro edifício vai integrar também uma sala para reinstalação do centro de atividades de tempos livres (ATL).

Como se trata de um edifício independente do que aquele que a Samvipaz tem atualmente, faz “todo o sentido pôr a parte toda das crianças no novo” e deixar o espaço existente para os idosos.

A creche está prevista para 46 crianças. O preço base do investimento é de 1.005.000 euros sem IVA e o prazo de execução é de 420 dias, segundo a publicação em Diário da República.

A presidente da Samvipaz acrescentou que para a obra há financiamento do PRR e da Câmara de Leiria, sendo o restante valor suportado por receitas próprias e financiamento bancário, este último na ordem dos 600 mil euros.

“A nível da União de Freguesias [de Souto da Carpalhosa e Ortigosa] temos uma única creche”, no Souto da Carpalhosa, observou, precisando que na Ortigosa não há esta valência.

O objetivo é iniciar a obra “logo no princípio de janeiro”, assim que a fase concursal esteja concluída e a obra entregue, declarou Marília Ferreira.

A Samvipaz, que completa 30 anos em 2025, tem atualmente as valências de ATL (17 crianças), centro de dia (20 utentes), centro de convívio (10) e serviço de apoio domiciliário (42). Tem ainda serviço de refeições à comunidade escolar e empresas, e lavandaria com serviço aberto à população.

Esta associação de solidariedade social emprega 26 pessoas. De acordo com Marília Ferreira, a Samvipaz mantém o sonho de construir um lar.

“Para isso precisávamos muito de ter ajuda, a fundo perdido, do PRR ou de outro apoio qualquer e, neste momento, não temos nenhuma previsão de quando é que isso poderá chegar”, salientou, reconhecendo, contudo, que seria uma boa prenda de aniversário em 2025.

Esta responsável contou ainda que a Samvipaz nasceu precisamente a pensar na construção de um lar, no âmbito da Assembleia de Freguesia da Ortigosa, de que foi presidente da mesa.

“Fui abordada pelo presidente da junta de então, no sentido de criarmos um lar para a freguesia, porque havia já essa necessidade, só que na altura não tivemos apoio para isso. O único apoio que nos chegou foi para apoio domiciliário”, relatou.

De acordo com Marília Ferreira, “ao longo destes anos todos, que já vão 30”, a Samvipaz anda a “lutar pelo lar”, para acrescentar que “era a primeira [valência] e vai ser a última a ser implementada na instituição”.