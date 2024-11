O mau tempo nos Açores causou esta terça-feira de madrugada nove ocorrências nas ilhas de São Miguel, Pico e Terceira, entre as quais seis inundações de vias em Ponta Delgada, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que na ilha de São Miguel foram registadas sete ocorrências, além das seis inundações de vias em Ponta Delgada, ocorreu uma queda de estrutura na Ribeira Grande.

Nas Lajes do Pico (ilha do Pico) caiu uma árvore e em Angra do Heroísmo (ilha Terceira) o mau tempo causou danos num poste de eletricidade.

“As ocorrências estão todas resolvidas”, de acordo com o SRPCBA.

As nove ilhas dos Açores estiveram de madrugada sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido às previsões de vento e de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.