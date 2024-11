A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) alertou esta quinta-feira para a “dificuldade da prestação de socorro por falta de efetivos”, reiterando a necessidade do novo estatuto profissional dos bombeiros sapadores para salvaguardar estas situações.

A ANBP esteve esta quinta-feira reunida em Lisboa com comandantes dos corpos de bombeiros sapadores do país para “discutir e definir diretrizes fundamentais para a valorização e a melhoria das condições de trabalho“.

Em declarações à Lusa, após a reunião, o presidente da ANBP, Fernando Curto, alertou para a “dificuldade da prestação de socorro por falta de efetivos”, uma entre várias carências que poderiam ser corrigidas com o novo estatuto profissional, em negociação com o Governo.

Segundo Curto, o novo estatuto deverá definir questões como número de efetivos, horários de trabalho, formação, remuneração, carreiras, fardamento e aposentação.

“Todas estas condições devem ser vertidas no estatuto”, sublinhou, assinalando que a reunião de hoje se seguiu a outras, com as autarquias, grupos parlamentares e Governo.

Esta quinta-feira, no parlamento, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, afirmou que o processo negocial para revisão da carreira dos bombeiros sapadores deverá terminar ainda este ano.

Hernâni Dias recordou que as negociações iniciaram-se em 28 de outubro, tendo sido definidas como áreas prioritárias “o sistema remuneratório e a tabela salarial, a aposentação e o desgaste rápido, o tempo e o horário de trabalho, e também a questão da avaliação”.

Em 28 de outubro, no arranque do processo de negociação para a revisão do Estatuto Profissional dos Bombeiros Sapadores, a tutela manifestou disponibilidade para “valorizar e adaptar” a carreira destes profissionais.

No início de outubro, centenas de bombeiros sapadores manifestaram-se junto à Assembleia da República, tendo derrubado as grades de proteção ao edifício e ocupado a escadaria durante três horas, além de terem rebentado petardos e queimado pneus.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2025, entregue em 10 de outubro no parlamento, o Governo quer rever as remunerações e as novas regras para a aposentação dos bombeiros sapadores no primeiro trimestre do próximo ano.

Os sapadores bombeiros estão presentes em 25 cidades do país com mais de 3.000 elementos.