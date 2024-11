A Câmara do Porto discute na segunda-feira a abertura do período de discussão pública do projeto de loteamento do bairro de São João de Deus, onde se pretende construir 449 fogos em sete lotes para habitação social.

Na proposta, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso, o vereador com o pelouro do Urbanismo, Pedro Baganha, esclarece que o município desenvolveu uma operação de loteamento numa parcela municipal com 20.081 metros quadrados.

Situado na freguesia de Campanhã, o bairro S. João de Deus foi construído em 1994 e era inicialmente constituído por 706 fogos, repartidos por 144 moradias e 28 blocos habitacionais.

Em 2015, o município decidiu reabilitar as habitações unifamiliares que, pela degradação, áreas diminutas e falta de condições, foram reconvertidas entre 2016 e 2023 em 85 novos fogos, esclarece Baganha, acrescentando que foram também construídos 12 novos fogos e realizadas obras no espaço público envolvente.

Segundo o vereador, na parcela municipal o executivo pretende construir sete lotes, seis dos quais destinados a habitação social com um máximo de 449 fogos e um lote para serviços.

Os lotes destinados a habitação terão três pisos acima da cota de soleira e o número de fogos por edifício varia entre os 149 e 43.

Nesse sentido, o executivo municipal vota na reunião de segunda-feira a abertura do período de discussão pública do respetivo projeto por um período de 15 dias úteis após a publicação do aviso em Diário da República.

Na reunião pública, o executivo irá também discutir a abertura de discussão pública da delimitação da Unidade de Execução de Aldoar e de Currais.