As urgências do hospital de Évora estão com limitações na admissão de utentes, na especialidade de Medicina Interna, até às 12h00 de sexta-feira, devido à elevada afluência de doentes, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) informou que o Serviço de Urgência Polivalente do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) só está a receber “novas admissões de doentes encaminhados pelo CODU/ INEM, outros médicos ou SNS 24”, no que respeita à Medicina Interna.

“A situação deve-se a uma elevada procura por parte dos doentes”, justificou.

Estes constrangimentos na admissão de utentes começaram às 22h00 de quarta-feira e a ULSAC previa, na noite passada, que a situação estivesse normalizada às 12h00 desta quinta-feira.

Mas, no comunicado divulgado ao início da tarde, a unidade local de saúde esclareceu que o serviço está a funcionar com idênticos constrangimentos, desde as 12h00 desta quinta-feira e até às 22h00 de sexta-feira.

Segundo a ULSAC, a população deve “recorrer à linha de apoio SNS 24, antes de se dirigir ao hospital”, para que seja orientada “de acordo com o grau de gravidade da sua situação”.

No comunicado, a instituição alertou que “há atendimento 24 horas disponível em Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Estremoz”, nos centros de saúde dessas sedes de concelho.