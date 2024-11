O presidente da Iniciativa Liberal (IL) admitiu, esta quinta-feira, requerer uma comissão parlamentar de inquérito sobre a situação da emergência médica em Portugal e considerou que a ministra da Saúde se encontra numa situação de elevada fragilidade política.

Estas posições foram transmitidas por Rui Rocha numa conferência de imprensa no Parlamento em que acusou o Governo de falta de respostas para a situação “com consequências trágicas” que atravessa o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).

Antes de decidir se requer uma comissão parlamentar de inquérito sobre o INEM, a IL vai primeiro ouvir a ministra Ana Paula Martins, na terça-feira, no Parlamento, no âmbito das audições sobre o Orçamento do Estado. Depois, a IL agendou que este tema seja também debatido em sede de Comissão Parlamentar de Saúde.

“Queremos esclarecer tudo num quadro que é perfeitamente inadmissível e que já vem de trás. Na eventualidade de esses esclarecimentos e medidas serem insuficientes e se a auditoria não identificar dados suficientes, a IL admite mesmo como provável avançar para uma comissão parlamentar de inquérito”, declarou o presidente da IL.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o Rui Rocha, o que está a acontecer no INEM “é demasiado grave”, já que há “portugueses que não têm o socorro devido” — e isso exige que o Governo “seja politicamente responsabilizado”.

Perante os jornalistas, o líder da IL recusou-se para já a pedir a demissão da ministra da Saúde, mas assinalou que é um dos elementos deste Governo “mais fragilizados”.

“Remeto para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, uma ponderação e uma decisão, mas parece-me evidente que há uma fragilidade política que começa a pronunciar-se. Estamos a falar de uma área muito importante para a vida dos portugueses”, acentuou.

A seguir, o presidente da IL foi um pouco mais longe sobre a questão da presença da ministra da Saúde no executivo PSD/CDS.

“Desconheço qual vai ser o resultado da auditoria, há um conjunto de medidas que me parecem completamente inadequadas e insuficientes anunciadas na quarta-feira pelo Governo, mas vamos esperar que essas medidas e outras que são necessárias possam ser tomadas. Daqui por umas semanas, quando o Parlamento retomar a sua atividade, é a altura certa para fazermos um balanço da equipa governativa, do que fez, do que não fez, que resultados existem, e de fazermos a responsabilização política que vier a ser relevante e determinante”, advertiu.