Como todos sabemos, Trump não só foi eleito Presidente dos Estados Unidos como obteve uma vitória de uma de dimensão absolutamente inesperada. Há muito para discutir sobre o que aconteceu: o que aconteceu ao partido republicano e o que não aconteceu, ou não fez, o partido democrata? Para além disso, há algo que não podemos omitir: um pouco por todo o lado estão a aparecer líderes políticos que de alguma forma utilizam métodos de campanha a que chamaríamos trumpistas e que apelam a um eleitorado que, tal como o de Trump, se sente esquecido ou abandonado. Até que ponto a receita de Trump é eleitoralmente infalível? Já os erros cometidos pelos adversários do republicano parecem quase universais.

