O Al Hilal, do português Jorge Jesus, voltou, esta sexta-feira, a vencer na Liga saudita de futebol, ao imperar na receção ao Al Ettifaq (3-1), para a 10.ª jornada da prova, que lidera com um ponto de vantagem.

Depois da igualdade a um golo ante o Al Nassr, na última ronda, o campeão da Arábia Saudita venceu, esta sexta-feira, com golos do sérvio Mitrovic (45+2 minutos), do brasileiro Malcom (81) e de Al Qahtani (90+6), ao passo que Vitinho (90+4), da marca do castigo máximo, encurtou distâncias para os visitantes.

O português João Cancelo alinhou durante os 90 minutos no Al Hilal, ao contrário do compatriota Rúben Neves, que está a recuperar de lesão.

Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus soma 28 pontos na liderança, contra os 27 do segundo posicionado Al Ittihad, enquanto o Al Ettifaq, que teve o luso João Costa a partir dos 46 minutos, segue em 11.º, com 11 pontos.