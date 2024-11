Em fevereiro, os canais STAR entraram na vida dos portugueses, com uma voz contemporânea e mais brilhante. Os canais mantiveram-se fiéis na emissão de grandes séries e filmes internacionais que não só mereceram a confiança dos portugueses, como se tornaram líderes do entretenimento em Pay TV! É oficial: as séries dos canais STAR foram as mais vistas do ano em Pay TV, motivo pelo qual a marca afirma que teve um ano “luminoso” e que merece ser celebrado.

Ano luminoso… literalmente!

Para celebrar o sucesso mais do que brilhante, a marca criou um projeto muito luminoso… literalmente! Construiu uma estrela de grande dimensão (2,85 metros de altura, 3 metros de largura e 300 kg de peso) e acendeu-a em locais amplamente reconhecidos pelos habitantes de 22 cidades e vilas: Faial (Açores), Albufeira, Almada, Braga, Caldas da Rainha, Carcavelos, Chaves, Coimbra, Aveiro, Crato, Covilhã, Ericeira, Ermesinde, Estremoz, Famalicão, Fuzeta, Guimarães, Lisboa, Loures, Madeira, Porto e Tomar. Nas diferentes localidades, a estrela foi assumindo a cor que representa os vários canais do portfólio – STAR Channel, STAR Life, STAR Comedy, STAR Crime e STAR Movies. Estava criado o projeto ano-luz, cujo objetivo é agradecer a quem vê os canais STAR todos os dias, acendendo um “Obrigado” muito criativo.

Conheça o top 10

FBI [STAR CHANNEL]

Estreia nova temporada brevemente

Do galardoado Dick Wolf e da equipa por detrás de “Lei e Ordem”, “FBI” é uma série policial de ação sobre o funcionamento interno do escritório de Nova Iorque do Federal Bureau of Investigation. Esta unidade de elite põe todo o seu talento, inteligência e conhecimentos técnicos ao serviço de uma investigação tenaz, de casos de grande dimensão, incluindo terrorismo, crime organizado e contra-espionagem, para manter Nova Iorque e o país em segurança.

CHICAGO P.D. [STAR CHANNEL]

Emissão: terças-feiras, às 22h15

Do produtor executivo e vencedor do Emmy®, Dick Wolf, e da sua equipa, a emocionante série dramática sobre homens e mulheres da Unidade de Inteligência de elite do Departamento de Polícia de Chicago que continuam a lutar contra os principais crimes da cidade, incluindo crime organizado, tráfico de drogas, homicídios e muito mais. No passado, o Sargento Hank Voight (Jason Beghe) teve que se adaptar à realidade em constante mudança, mantendo apenas como certo o compromisso que tem em levar os criminosos à justiça.Voight vai continuar a lutar para manter a cidade segura ao lado da sua dedicada equipa, que inclui o Detetive Jay Halstead, o Oficial Adam Ruzek (Patrick John Flueger), a Oficial Kim Burgess, o Oficial Kevin Atwater, a Detective Hailey Upton (Tracy Spiridakos) e a Sargento Trudy Platt (Amy Morton).

TRACKER [STAR CHANNEL]

Estreia nova temporada em dezembro

“Tracker” acompanha a história de Colter Shaw (Justin Hartley, reconhecido pelo seu papel como Kevin Pearson em “This is Us”), um “lobo solitário” sobrevivente, que percorre o país na sua caravana como caçador de recompensas. Colter usa as suas capacidades de rastreio para ajudar os cidadãos e a polícia a resolver todo o tipo de mistérios e crimes e, até, a localizar pessoas desaparecidas, ao mesmo tempo que lida com a sua própria família desestruturada e uma infância marcada pelo trauma.

A série, criada por Ben H. Winters, é baseada na coleção de livros best-seller “The Never Game”, de Jeffery Deaver. Com realização de Ken Olin, a série tem como produtores executivos o próprio Justin Hartley, ao lado de Ken Olin, Elwood Reid, Ben H. Winters e Jeffrey Deaver.

LEI & ORDEM: UNIDADE ESPECIAL [STAR LIFE]

Estreia nova temporada brevemente

Do galardoado e conceituado criador e produtor executivo Dick Wolf, “Lei & Ordem: Unidade Especial” já vai para a sua 26ª temporada, sendo assim a mais longa série dramática em primetime da história da televisão americana. Esta série segue uma equipa policial de elite, composta pelos detetives da Unidade Especial do departamento de polícia de Nova Iorque, à medida que procuram justiça para as vítimas dos maiss hediondos crimes sexuais. A capitão Olivia Benson (Mariska Hargitay) lidera esta unidade que inclui o sargento e seu braço-direito Odafin “Fin” Tutuola (Ice T), o detetive Joe Velasco (Octavio Pisano) e o detetive Terry Bruno (Kevin Kane). Fora da equipa, mas membro essencial para conseguir justiça para as vítimas, está o advogado Dominick “Sonny” Carisi (Peter Scanavino), que luta incansavelmente pelas vítimas ao mesmo tempo que tem de lidar com questões políticas. Nesta nova temporada, a unidade especial adiciona uma nova detetive à equipa, Kate Silva, interpretada pela atriz Juliana Aiden Martinez.

9-1-1 [STAR LIFE]

Estreia nova temporada a 18 de novembro, às 22h20

Emissão: Segundas-feiras, às 22h20

Da autoria dos prolíficos criadores Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, a série “9-1-1” é uma abordagem dinâmica às vidas e carreiras dos agentes de intervenção primária – polícias, paramédicos, bombeiros – as pessoas que põem a sua vida em risco para salvar os outros. A série explora as experiências de elevada pressão da polícia, dos paramédicos e dos bombeiros que são enviados para as situações mais assustadoras, chocantes e emocionantes. Estes socorristas têm de encontrar um equilíbrio entre salvar aqueles que estão nas alturas mais vulneráveis das suas vidas e resolver os seus próprios problemas.

No primeiro episódio da 8.ª temporada, a equipa enfrenta uma emergência “inacreditável” quando um camião com milhões de abelhas se despenha nas ruas de Los Angeles, libertando o enxame.

FBI: INTERNATIONAL [STAR CHANNEL]

Estreia nova temporada brevemente

Produção criminal dos Estados Unidos, faz parte do franchise televisivo “FBI”, e destaca-se pelo seu elenco, composto por Luke Kleintank, Carter Redwood, Vanessa Vidotto, Eva-Jane Willis e Christina Wolfe.

A série centra-se nas operações da International Fly Team, uma unidade especializada do FBI sediada na Europa e liderada pelo talentoso agente Scott Forrester, interpretado por Luke Kleintank. Enfrentando uma variedade de ameaças, desde o terrorismo internacional ao crime transnacional, “FBI: International” acompanha os agentes de elite da Divisão Internacional do FBI na sua missão de proteger os cidadãos americanos onde quer que estejam.

A quarta temporada de “FBI: International” traz uma surpresa ao público português. A atriz portuguesa Inês Herédia tem uma participação no terceiro episódio, no papel da detetive Letícia Santos.

CHICAGO MED [STAR LIFE]

Estreia nova temporada brevemente

Série da autoria de Dick Wolf, que também tem no seu portefólio outros reconhecidos franchises como “Lei e Ordem” ou “FBI”. Esta aclamada série segue o emocionante e caótico dia a dia do hospital mais movimentado da cidade, o Gaffney Chicago Medical Center, focando-se na equipa médica do departamento de emergência deste hospital fictício. Com rostos já conhecidos de “Chicago P.D.”, fazem parte desta equipa profissional os médicos Dr. Daniel Charles (Oliver Platt), Dr. Crockett Marcel (Dominic Rains), Dr. Dean Archer (Steven Weber), Dr.ª Hannah Asher (Jessy Schram), a enfermeira Maggie Lokwood (Marlyne Barrett), e a responsável pela equipa hospitalar, Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson). Em conjunto, ocupam-se de casos médicos inspirados em eventos atuais, ao mesmo tempo que tentam manter as suas relações interpessoais.

ANATOMIA DE GREY [STAR LIFE]

Emissão nova temporada: quintas-feiras, às 22h20

“Anatomia de Grey” continua a seguir a história de um grupo de cirurgiões residentes, visitantes e assistentes que enfrentam as dificuldades inerentes à carreira competitiva que escolheram. A trama passa-se na ala cirúrgica do fictício Grey Sloan Memorial Hospital, situado em Seattle, Washington. No episódio de estreia, Catherine (Debbie Allen) toma decisões difíceis ao despedir alguns dos melhores médicos do hospital, e continua a interferir nas pesquisas de Meredith (Ellen Pompeo) e Amelia (Caterina Scorsone). Ao mesmo tempo, acidentes num protesto contra as alterações climáticas introduzem casos únicos, enquanto Bailey (Chandra Wilson) reencontra uma figura do passado. Ainda no primeiro episódio, para uma participação especial, temos o regresso do Dr. Jackson Avery, interpretado pelo ator Jesse Williams.

Vencedora de mais de 85 prémios e com mais de 250 nomeações, “Anatomia de Grey” não mostra sinais de abrandar, conforme confirmado pela criadora Shonda Rhimes.

FBI: MOST WANTED [STAR CHANNEL]

Emissão: quartas-feiras, às 22h15

Série produzida por Dick Wolf, vencedor de Emmys®, e pela mesma equipa responsável por “FBI”, “FBI: International” e pelo franchise “Lei & Ordem”, regressa ao STAR Channel com uma nova temporada. Este drama policial segue a Fugitive Task Force (FTF), uma equipa especial do FBI dedicada a localizar e capturar os criminosos mais perigosos e procurados dos Estados Unidos. Com uma missão implacável, a equipa persegue cada pista e enfrenta grandes desafios para garantir que esses fugitivos são levados à justiça.

Mais uma vez, Dylan McDermott (“American Horror Story”), nomeado para um Primetime Emmy, estará de volta para liderar a FTF no papel do agente especial Remy Scott, o protagonista da série. McDermott tem sido considerado um valioso contributo para a série, que é agora considerada como um dos melhores procedurals da televisão. Também deverão regressar nomes como Edwin Hodge (“The Purge”) como Ray Cannon, Keisha Castle-Hughes (“Whale Rider”) como a agente especial Hana Gibson, e Roxy Sternberg (“Mars”) como a agente especial Sheryll Barnes. A agente especial Nina Chase, interpretada pela brilhante Shantel VanSanten, transita da série principal “FBI” para “FBI: Most Wanted”, para alegria dos milhares de fãs deste franchise televisivo. Nina será uma peça-chave na FTF, com um papel fundamental nesta 5.ª temporada.

THE EQUALIZER [STAR CHANNEL]

Dos criadores Andrew W. Marlowe e Terri Edda Miller, “The Equalizer” mergulha nos desafios da vida de McCall, protagonista interpretada por Queen Latifah, contando com mais adversidades para a agente resolver.

Robyn McCall (Queen Latifah), uma mulher enigmática com um passado misterioso, utiliza as suas vastas capacidades para ajudar aqueles que não têm mais ninguém a quem recorrer. Para a maioria das pessoas, McCall parece ser uma mãe solteira que está a criar tranquilamente a sua filha adolescente. Mas para alguns, ela é “The Equalizer” – um anjo da guarda anónimo e defensor dos oprimidos, persistente na sua busca de redenção pessoal.

Sabia que... ↓ Mostrar ↑ Esconder The Irrational foi melhor estreia de série internacional do ano

Tracker entrou no TOP 10 das séries mais vistas do ano

FBI foi a série internacional mais vista do ano

Anatomia de Grey foi uma das séries mais vista do ano na STAR Life

9-1-1 foi uma das séries mais vistas do ano na STAR Life

Lei & Ordem: Unidade Especial foi a série mais vista do ano na STAR Life

Astrid e Raphaelle foi uma das séries mais vista do ano no STAR Crime

Os filmes Marvel foram os mais vistos do ano no STAR Channel

Os filmes Western do STAR Movies foram os mais vistos do ano

E não fossem as séries suficientes, a marca esteve ainda junto dos portugueses com as melhores festas e sunsets por todo o país, com muitos artistas brilhantes!