O comissário europeu indicado pela Hungria, Oliver Várhelyi, que falhou a aprovação na audição no Parlamento Europeu (PE), vai ter de esclarecer por escrito os eurodeputados sobre temas como a promoção dos direitos das mulheres.

As perguntas, divulgadas no site do Parlamento Europeu, são dirigidas ao candidato pelos eurodeputados que integram as comissões parlamentares do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e também da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, que acompanham os temas que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lhe atribuiu: Saúde e Bem-Estar Animal.

Os eurodeputados querem mais informação sobre como tenciona Várhely promover os direitos das mulheres, nomeadamente ao acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva, a melhoria da situação da saúde das mulheres e a garantia de que as políticas de saúde da União Europeia (UE) promovem a igualdade de género nos cuidados de saúde.

O comissário indigitado terá ainda de esclarecer como irá promover a adoção de vacinas aprovadas pela Agência Europeia dos Medicamentos (EMA, na sigla inglesa) e combater a hesitação em vacinar e a desinformação em todos os Estados-membros, incluindo na Hungria.

Durante a pandemia da covid-19, Budapeste optou por adquirir vacinas desenvolvidas pela Rússia e China, não aprovadas pela EMA.

No que respeita ao Bem-estar Animal, Várhely tem de esclarecer como podem os agricultores dos vários Estados-membros — onde as regras da UE são aplicadas de diferentes modos -, ser ajudados a cumprir com mais eficácia as suas obrigações.

Os eurodeputados querem ainda saber se o comissário indigitado considera que as importações devem ser abrangidas em legislação deste tipo e, se sim, como garantir que os países terceiros cumprem os requisitos da UE para o bem-estar dos animais.

Os eurodeputados das comissões em causa lamentam ainda que o húngaro “não tenha, por sua própria iniciativa, pedido desculpa pela observação depreciativa [chamou idiotas aos membros do PE] que fez no plenário do Parlamento, o que lança dúvidas sobre o seu respeito e cooperação sincera com este Parlamento e os seus membros”.

Além disso, os deputados ficaram desiludidos com as observações em resposta à pergunta sobre o facto de não ser um aliado das mulheres.

Se as respostas não forem esclarecedoras, Várhely terá de passar por uma segunda ‘prova oral’.

O PE terminou esta semana a primeira ronda de audições, aprovando 19 dos 20 avaliados, incluindo Maria Luís Albuquerque para a pasta dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento.

Na terça-feira decorrem as audições dos seis comissários indigitados que exercerão vice-presidências do executivo comunitário.