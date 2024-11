A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) abriu esta quinta-feira o concurso de um novo programa que financiará a viagem e a estada de pelo menos 185 investigadores portugueses a trabalharem no estrangeiro ou de estrangeiros em Portugal.

Com uma verba de cinco milhões de euros, o programa “FCT Mobility” visa apoiar a mobilidade internacional de cientistas através do pagamento de uma viagem e de um subsídio mensal de estada, anunciou em comunicado a FCT, principal entidade, na dependência do Governo, que financia a investigação científica em Portugal.

Ao programa, cujas candidaturas decorrem até 31 de dezembro de 2025 ou até ser atingida a dotação máxima, podem concorrer investigadores portugueses que trabalham em instituições científicas estrangeiras ou investigadores estrangeiros a trabalharem em instituições científicas nacionais.

Para os investigadores nacionais, o período de estada considerado para efeitos de atribuição de subsídio varia entre dois e 11 meses consecutivos. Para os investigadores estrangeiros, é um a três meses consecutivos.

O programa “FCT Mobility”, que apoia a mobilidade internacional de investigadores-doutorados “em qualquer fase das suas carreiras, em qualquer área do conhecimento e em quaisquer regiões do mundo”, é totalmente financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência.

Está previsto que sejam apoiadas pelos menos 185 mobilidades de investigadores.