O presidente do CDS-PP e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, assegurou, esta quinta-feira, que o Governo está “empenhadíssimo em resolver problemas” em todas as áreas, incluindo na saúde.

À margem de um evento de comemoração dos 50 anos da Juventude Popular, na sede do CDS-PP, em Lisboa, Nuno Melo recusou comentar diretamente os problemas na saúde que se prendem com a capacidade de resposta do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Eu não me vou pronunciar sobre outras áreas setoriais, digo apenas que o Governo está empenhadíssimo em todas elas em resolver problemas, o que tem sido nítido e visto em toda a linha. É assim na Defesa, é assim também na Saúde”, afirmou.

Sobre a atuação da ministra da Saúde, o ministro da Defesa Nacional afirmou que tem “extraordinários colegas em todas as áreas”.

“Quem tem de manter confiança ou deixar de manter confiança, em qualquer caso também em mim, é o primeiro-ministro. A minha palavra é de solidariedade e posso-lhe dizer que tenho todo o orgulho de fazer parte de um Governo que conta com muitíssimo bons ministros, e o CDS faz por estar a altura”, salientou.

Nuno Melo acrescentou que da sua parte “não haverá outra coisa que não seja total solidariedade e coesão e respeito por um esforço muito grande em tempos difíceis de um Governo que tem todos os dias crescido na expressão da confiança dos portugueses”.