Em poucos meses, tudo pode mudar. Que o diga Samu. O jovem avançado chegou ao Atl. Madrid no início da temporada passada a troco de seis milhões de euros que, apesar de não ser uma quantia avultada para os cofres colchoneros, é um valor considerável que implicava outro tipo de estatuto. Nessa temporada acabou por rumar ao Alavés por empréstimo e, ao longo da época, apontou oito golos e fez uma assistência em 35 jogos antes dos Jogos Olímpicos. Ainda assim, a boa prestação num emblema minoritário de LaLiga não foi suficiente para agradar a Diego Simeone e o jogador foi colocado no mercado.

E foi aqui que entrou o FC Porto que, depois de perder Taremi, Evanilson e Toni Martínez, viu em Samu uma excelente oportunidade de negócio, pagando 15 milhões ao clube da capital espanhola, numa contratação que acabou por ser surpreendente dada a celeridade do negócio e o sigilo com que foi feito. O internacional jovem espanhol assinou contrato até 2029 e foi no Dragão que encontrou o palco perfeito para brilhar, local onde chegou com o estatuto de campeão olímpico, competição na qual marcou um golo nos 96 minutos que disputou.

No FC Porto e como seria de esperar, Samu demorou a afirmar-se na equipa, precisando do tradicional período de adaptação. Ainda assim, precisou de apenas dois jogos – ou 43 minutos, parte deles contra o Sporting em Alvalade – para chegar ao primeiro golo, que apareceu na receção ao Farense e foi decisivo (2-1). Seguiu-se o V. Guimarães e, a partir daí, o espanhol não voltou a sair do onze de Vítor Bruno, apontando 11 golos nos 12 jogos realizados pelos dragões – se juntarmos os Sub-21 da Roja, são já 15 golos em 16 partidas em 2024/25. Desde 1947 que um jogador portista não chegava aos dez golos com tão poucos jogos, com o ponta de lança a juntar o seu nome ao de António Araújo, que apontou os dez golos em apenas seis jogos.

Esses números levaram o selecionador Luis de la Fuente a convocar o jogador portista para o duplo compromisso de novembro da Liga das Nações, frente a Dinamarca (fora) e Suíça (casa). Com Morata lesionado depois de sofrer um forte golpe na cabeça num treino, e sendo certa a sua ausência do primeiro encontro, a campeã da Europa precisava de uma alternativa e o treinador encontrou-a em Portugal, perspetivando-se que Samu venha a ter minutos nesta primeira chamada à seleção principal.

???? ???????????????????????????? | Esta es la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Dinamarca y Suiza. La @SEFutbol, ya clasificada para la siguiente ronda, busca redondear la fase de grupos con dos victorias. ℹ️ https://t.co/UKzhZQaLXo #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/CujTIkMc97 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 8, 2024

Curiosamente, esta chamada surge numa altura em que o avançado vive o pior momento da temporada, estando a atravessar pela primeira vez num jejum de três jogos. Para além disso, Samu terminou esta quinta-feira pela primeira vez uma partida sem fazer qualquer remate. Ainda assim, De la Fuente partilhou a sua confiança no novo pupilo. “Samu é um jovem de 2004 com um grande potencial e que chamou a atenção no FC Porto. É o seu momento. É um jogador que está no nosso radar há muito tempo. É um atleta muito valorizado por nós, mostrou-o nas seleções jovens e, se continuar assim, vai continuar aqui. Agora depende dele mostrar o potencial. A exigência a cada dia vai ser maior e precisamos de jogadores com esse perfil. Não queremos um perfil concreto a não ser aquele que possa melhorar a equipa”, explicou o selecionador.

Recentemente, Samu deu uma entrevista à revista do clube, Dragões, na qual assumiu a ambição de “ser o melhor do mundo” e o que sente por representar “o clube mais importante de Portugal e um dos melhores a nível europeu”. O espanhol partilhou ainda que revê todos os seus jogos “para tentar melhorar” e explicou o porquê de optar pelo apelido Aghehowa, ao invés de Omorodion. “Tudo o que a minha mãe fez por mim não tem preço e eu quero homenageá-la usando o apelido dela [Aghehowa]. Quero que me conheçam pelo apelido dela. As pessoas conhecem-me pelo outro [Omorodion], mas quero que me conheçam por Aghehowa”, sublinhou.