O presidente do Chega apelou, esta quinta-feira, ao Governo que “compreenda a importância de uma descida real” do IRC no Orçamento do Estado para 2025, considerando que a descida de apenas um ponto percentual não impacta a vida das empresas.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião com autarcas do partido em Loures, distrito de Lisboa, André Ventura disse que o Chega ainda não decidiu como vai votar a proposta do Governo para a descida de um ponto percentual neste imposto.

“Eu tenho esperança até o último minuto de que o Governo compreenda a importância de uma descida real do IRC”, afirmou, defendendo que descer um ponto percentual a esta taxa “não tem nenhum impacto sobre a vida das empresas”.

O Chega vai “esperar até o último momento que o Governo cumpra, não é a nossa medida, é a medida do Governo, porque é o que estava no programa do Governo para este ano, que é descer o IRC em dois pontos percentuais”, disse.

“Parece que chegamos ao orçamento e o Chega é que quer baixar os impostos, o PSD quer manter mais ou menos os impostos como estão. Eu acho que nós não devemos falhar aquilo que prometemos na campanha eleitoral, nem em imigração, nem em impostos, nem em justiça. O Governo prometeu 2%, nós vamos fazer valer que o Governo faça os 2%, senão é um incumprimento, mas também é só mais um da parte do doutor Luís Montenegro”, disse.