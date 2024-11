O líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou esta sexta-feira a disponibilidade socialista para viabilizar uma moção de censura. Esta quarta-feira, o Chega decidiu avançar com uma moção de censura ao Governo Regional da Madeira.

Uma votação que inclua os socialistas vai permitir a viabilização da proposta. Em declarações esta manhã à Antena 1, Cafôfo disse que “nunca” teve dúvidas sobre qual seria a sua posição e mostrou-se “disponível para viabilizar uma moção de censura ao Governo. Essa será a decisão de amanhã”, disse ainda em relação à reunião da comissão política.

Esta semana, mesmo após a apresentação da moção na Madeira, o líder do PS foi questionado sobre qual seria a posição do PS-Madeira, mas Pedro Nuno Santos disse apenas que ira falar com os representantes do partido na região “mas sempre no respeito pela autonomia regional não só do PS mas também da Região Autónoma”.