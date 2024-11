Acompanhe aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia defendeu esta sexta-feira que a União Europeia “tem de ser muito clara” com o futuro Presidente norte-americano quanto à aliança da Rússia com Pequim, Teerão e Pyongyang, para convencê-lo a manter o apoio à Ucrânia.

“A Rússia não é apenas um país autocrático que está a ameaçar as democracias, está também a aliar-se cada vez mais a outros países, como o Irão, a Coreia do Norte e a China, para alimentar essa guerra [na Ucrânia] — e penso que este é um argumento em que temos de ser muito claros com os nossos amigos norte-americanos”, sublinhou Ursula von der Leyen, na conferência de imprensa após a cimeira informal dos líderes europeus hoje realizada em Budapeste.

A responsável da UE referiu que a Rússia está a utilizar tecnologia chinesa e iraniana na Ucrânia, “o que mostra que a segurança na região do Indo-Pacífico e na Europa estão interligadas e, por isso, os europeus e os Estados Unidos também têm interesse em discutir este assunto”.